Журналист Кацман: Два миллиарда "Нафтогаза" надо немедленно направить на помощь малообеспеченным и борьбу с коронавирусом!

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Чиновники и члены наблюдательных советов госкоманий не имеют права транжирить государственные деньги в период экономического кризиса и борьбы с пандемией. Средства же на счетах госкомпаний надо немедленно направить на "социальную подушку" для малоимущих, пенсионеров, теряющих работу.

Такое мнение высказал политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

"Я надеюсь, все помнят, что наш НАК "Нафтагаз" выиграл у "Газпрома" суд, по результатам которого российскую компанию обязали выплатить нам около 3 млрд. долларов? Так вот из них 600 млн "Нафтагаз" обменял в гривны, осуществил обязательные платежи, заплатил налоги, и 2 млрд. долларов сегодня находятся не в казначействе Украины, а на счетах "Нафтогаза". Скажите мне, пожалуйста, неужели руководство "Нафтогаза", сотрудники компании такие бедные-несчастные, не могут, как и все другие граждане Украины, "поджать свои пояса", сократить расходы компании и собственные зарплаты на пару нулей и перечислить остаток "газпромовских денег" на счета казначейства Украины, направить на помощь и поддержку социально незащищенных слоев населения?", – задался вопросом журналист.

"Если бы "Нафтогаз" перечисил эти деньги, нам не надо было бы просить эти деньги у Международного валютного фонда. Зачем это делать, если на счёту нашей государственной компании лежат такие средства? Неужели в "Нафтогазе", понимая, что страна находится в такой сложной ситуации, не могут перечислить эти деньги на казначейский счёт и за средства проиндексировать пенсии, выплатить задолженности бюджетникам, создать ту самую "социальную подушку"? Кабмин уже сейчас думает, где брать средства на выплату пенсии! Зачем вообще задерживать такие деньги на своих счетах? Разве "Нафтогаз" ведёт какую-то разведывательную деятельность по крупному месторождению нефти или газа, которая требует огромных капиталовложений? Нет! Эти средства удерживаются ради обеспечения компании и, например, в прошлом году "Нафтогаз" на 600 тыс. гривен заказал дизайн красочных календарей компании. Это необходимые расходы? Нет!", – убежден эксперт.

"Сегодня были опубликованы зарплаты членов наблюдательного совета "Укрэксимбанка" - государственного банка. Члены наблюдательного совета этого банка, которые собираются на заседания чуть ли не пару раз в год, получили за прошлый месяц от 230 тыс. гривен. То есть 230 тыс. гривен (около 10 тыс. долларов) – это самая маленькая зарплата члена наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка", представляете? И это не выдающийся "стахановец", который проворачивает финансовые операции, приносящие доходы в государственный банк. Нет! Это рядовой член набсовета, участвующий в совещаниях, которые проходят пару раз в год! Разве можно с таким мириться во время пандемии и угрожающего нам экономического коллапса!", – резюмировал Владимир Кацман.