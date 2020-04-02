Журналист Кацман: Борьбу с коронавирусом надо финансировать зарплатами Коболева и иностранцев из наблюдательных советов

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Украинская власть во время борьбы с эпидемией и в период экономического кризиса просто не имеет права платить сотни миллионов гривен менеджерам госкомпаний и членам их наблюдательных советов. Эти средства необходимо направить на решение проблем государственного масштаба, в частности, на недопущение дефолта и борьбу с пандемией коронавируса.

Такое мнение выразил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

"Могу предложить правительству альтернативный источник доходов для борьбы с коронавирусом и избежания дефолта. Не надо ходить с протянутой рукой к кредиторам, МВФ и Мировому банку ... Например, до секвестра бюджета Кабмин выделил на борьбу с эпидемией 100 млн гривен (после - 200 млн), а на содержание главы Нафтогаза Коболева по его четырехлетнему контракту - аж 800 млн гривен! Когда весь мир борется с коронавирусом не время заключать такой дорогой для Украины контракт, пусть даже с важным (если он вообще важен!) менеджером. Не время! Давайте секвестрируем зарплату Коболева - вот и получится первый источник для наполнения фонда для борьбы с пандемией вместо кредитов МВФ. А если "порыскать" по госпредприятиях, как говорится, поскрести по сусекам, то у руля госпредприятий в их наблюдательных советах можно еще найти таких "Коболевых". Пусть главы "Укрпочты", "Укрзализныци", члены их наблюдательных советов затянут пояса, потому что сейчас трудно всем! .. Уверен, в госкомпаниях мы найдем не меньше таких необязательных "миллиардов", чем возьмем в долг у МВФ!", - подчеркнул он.

Эксперт считает, что в условиях пандемии украинская власть обязана пересмотреть соглашения с международными кредиторами.

"Нам просто необходимо, используя ситуацию с коронавирусом, пересмотреть наши отношения с МВФ ... Тем более, что на днях МВФ и Всемирный банк заявили, что они готовы пересмотреть условия кредитных отношений с бедными странами. К сожалению, к таким странам относится и Украина, а это значит, что мы обязательно должны быть в ряду тех 80 стран, которые уже выстроились в очередь для просмотра сделок ... Более того, нам нужно было сыграть на опережение: не спешить фиксировать в бюджете наличие внешних долгов и обязательность их обслуживания и погашения, а сначала пересмотреть кредитные соглашения, отложить, перенести, может, вообще отменить, договариваться, а уже потом принимать поправки к бюджету", - резюмировал Владимир Кацман.