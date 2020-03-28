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Журнал "Публичные люди" и ни один из членов его редакции не имеют никакого отношения к фейковому журналу, фотографии которого опубликовал бывший нардеп Антон Поляков

Фото из открытых источников

25 марта бывший депутат ВРУ Антон Поляков разместил на своей странице Telegram информацию о том, что выпуск журналы "Публичные люди" с темой "Самые влиятельные геи Украины" якобы был разослан на почту депутатам Верховной Рады.

Редакция журнала "Публичные люди" не имеет никакого отношения к этому выпуску журнала и указанных в нем ресурсов. Более того, журнал не выдается с июля 2019 года. Онлайн версия издания также не работает.

Любая информация, публикуемой под брендом "Публичные люди" является фейком, а также грубым нарушением законодательства Украины, поскольку касается использования известного всем бренда используется для распространения недостоверной информации о политиках и о самом журнале.

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