Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг самых богатых людей Украины

Фокус

Рейтинг ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус" по итогам 2019 года вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составило $ 7,2 млрд.

Согласно рейтингу, второе и третье места занимают владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук ($ 2,4 млрд) и владелец Group DF Дмитрий Фирташ ($ 1,7 млрд).

Экс-акционеры Приватбанка Игорь Коломойский ($ 1,1 млрд) и Геннадий Боголюбов ($ 0,9 млрд), что занимали в последние годы второе и третье места, по итогам 2019 года опустились на восьмое и девятое соответственно.

На четвертое место с пятого поднялся владелец "Смарт-Холдинга" Вадим Новинский ($ 1,5 млрд). А занимавший в прошлом году четвертую позицию в рейтинге акционер Ferrexpo Константин Жеваго ($ 0,5 млрд) опустился на 20-е место.

На пятую с 12-й строчки поднялся экс-президент Украины, владелец Roshen Петр Порошенко ($ 1,3 млрд). Владельцы группы "Эпицентр К" супруги Гереги ($ 1,2 млрд) с 10-й позиции поднялись на шестую.

Седьмое место в списке занимает политик и бизнесмен, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ($ 1,1 млрд).

Кроме того, на 10-е место с 13-го поднялся владелец Fozzy Group Владимир Костельман ($ 0,85 млрд). Экс-акционер Приватбанка Алексей Мартынов ($ 0,82 млрд) занял 11 строку рейтинга.

По итогам года владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк ($ 0,61 млрд) потерял несколько позиций в рейтинге и опустился с седьмого места на 17-е, а акционер Kernel Андрей Веревский ($ 0,3) - с восьмого на 32-е место.

Также в 2020 году опустились в рейтинге владелец Burisma Holdings Николай Злочевский (с 11-го на 15-е, $ 0,64 млрд), владелец группы "ТАС" Сергей Тигипко (с 15-го на 21-е, $ 0,5 млрд) , девелопер Вагиф Алиев (с 16-го на 30-е, $ 0,35 млрд) и владелец "Галнафтогаза" Виталий Антонов (с 18-го на 29-е, $ 0,37 млрд).

В первую двадцатку также вошли владельцы фармкомпании "Дарница" Владимир и Глеб Загорий (12-е место, $ 0,76 млрд), владелец "Нибулона" Алексей Вадатурский (13-е, $ 0,76 млрд), владелец группы DCH Александр Ярославский (14 -е, $ 0,68 млрд), акционеры А-Банка Игорь и Григорий Суркисы (16-е, $ 0,63 млрд), владелец компании "Фармак" Филя Жебровская (18-е, $ 0,59 млрд) и Виталий Хомутынник (19 -е, $ 0,55 млрд).