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Жители Никольского и партия ОПЗЖ митинговали под зданием суда в Краматорске

Фото из открытых источников

Жители посёлка Никольское приехали на акцию протеста под здание Первого апеляционного административного суда в городе Краматорск.

Сегодня здесь состоится очередное заседание относительно фальсификаций на местных выборах в Никольском. Люди говорят: приехали чтобы отстоять своего кандидата - Павла Азарова.

"Все мы понимаем, что они там все уже давно решили между собой. В Мариуполе мэр, в Никольском его подчинённый, окончательно хотят разграбить наш дом. Азаров - человек, которого мы знаем, человек из народа, профессионал. Мы всем Никольским за него голосовали. А то, что сейчас происходит - это беспредел!" - рассказывает Татьяна, домохозяйка из Никольского.

К акции протеста присоединились так же и активисты Молодежного крыла партии "Опозиционная платформа - За Жизнь", народные депутаты от ОПЗЖ.

"Ситуация, которая сложилась в Никольском - результат беспомощности нашей власти и правоохранительной системы. Фальсификации, которые мы наблюдали - видели люди, видела вся Украина. И поверьте, все причастные будут привлечены к ответственности. Наша политическая сила тщательно проследит за тем, чтобы эти люди сидели в тюрьме" - заявил руководитель Молодёжного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

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