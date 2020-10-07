Женское движение партии "За Майбутнє" требует отправить министра здравоохранения в отставку

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Женское движение партии "За Майбутнє" требует отправить министра здравоохранения Максима Степанова в отставку. Соответствующее видеообращение появилось на официальной странице Женского движения партии "За Майбутнє" в Фейсбуке.

Женщины со всей Украины обратились к президенту Зеленскому с требованием отправить в отставку Максима Степанова – как такого, что не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

"Жизнями украинцев руководит человек, который за пол года не сделал ничего для улучшения эпидемиологической ситуации... министр Степанов, вы не справились со своими обязанностями. Вам пора уходить!"- призвали координаторы движения из всех областей Украины.

"Господин Президент, готовы ли вы брать на себя ответственность за бездействие министра здравоохранения и смерти украинских граждан? Если нет, вы должны отправить Степанова в отставку!"- подчеркнула руководительница женского движения Ирина Суслова.

Напомним: Украина последние недели - среди лидеров по количеству заболевших в сутки. В частности, на сегодняшнее утро в стране зафиксировано 4 753 новых случая.

Вместе с тем, в стране нет необходимого количества лабораторий, где можно пройти бесплатное тестирование. В медучреждениях наблюдается критическая нехватка койко-мест, не хватает кислородных систем, а в подавляющем большинстве больниц отсутствуют компьютерные томографы.

При этом, в апреле Верховная Рада Украины создала в Государственном бюджете на 2020 год Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиарда гривен. Со временем объем вырос до 66 миллиардов. Однако большую часть средств Фонда – 35 миллиардов гривен правительство направило на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.