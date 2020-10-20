Желтая карточка правительству: КМУ вывел в "ручной режим" 66 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 и готовится к выходу, - Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Сегодня в ВРУ должны были бы заслушать отчет об использовании средств из этого фонда, подчеркнул эксперт

Желтая карточка действующему правительству уже прозвучала. Кабмин готовится к выходу, ведь свою функцию он выполнил – вывел в "ручной режим" 66 млрд грн с Фонд борьбы с COVID-19.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Политический эксперт убежден, что желтая карточка действующему правительству уже прозвучала.

"Неналичие бюджета до выборов - это желтая карточка правительству. Оно на выход готовится. Оно свою функцию уже выполнило. Оно вывело в ручной режим 66 млрд грн "коронавирусного" фонда. Дело не в том, что расходуют их с нарушениями, - расходуют на свое усмотрение, там нет контроля со стороны парламента", – сказал Владимир Кацман.

Эксперт считает, что сегодня в ВРУ должны были бы заслушать отчет об использовании средств из упомянутого фонда.

"Сегодня парламент не просто должен был выслушать президента и его стратегические какие-то планы на будущее, сегодня парламент должен был заслушать, в том числе, отчет по расходованию "коронавирусного" фонда, как так случилось, что мы ни одного аппарата ИВЛ не закупили, как так, что кислород, который был необходим - у нас же пик заболевания, послушайте! У нас же, как говорят, первая волна поднимается, вторая волна, третья, четвертая... А мы только сегодня отправляем деньги в регионы для того, чтобы какой-то кислород там закупить", - заявил Владимир Кацман.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 октября из Фонда борьбы с коронавирусом COVID-19 было потрачено почти 30 миллиардов гривен. Как отмечается, на здравоохранение из фонда было использовано 4,3 миллиарда гривен, что составляет 26 процентов предусмотренных для этого средств. Также 9,2 миллиарда гривен направлены на социальную защиту (88 %), 2,4 миллиарда – на обеспечение правопорядка (91%) и 52,5 миллиона гривен на возврат средств за пробное ВНО (100%).

Как заверила накануне заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив, в Фонде борьбы с COVID-19 достаточно средств на доплаты врачам и на социальную поддержку населения.