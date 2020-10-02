Желаю скорейшего и полного выздоровления, - Зеленский обратился к больному COVID-19 Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, 25 сентября 2019 года president.gov.ua

Также Зеленский обратился к первой леди Мелании Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал американскому коллеге Дональду Трампу и его жене Мелании, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, скорейшего выздоровления. Соответствующее сообщение Зеленский разместил на своей странице в Twitter.

"COVID-19 является огромным вызовом для всего мира. Дональд Трамп и Мелания Трамп, держитесь. Желаю скорейшего и полного выздоровления!" - написал президент Украины.

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Напомним, 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

Позже врач президента Соединенных Штатов Шон Конли рассказал, что 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме до выздоровления".

На это событие отреагировал и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, он пообещал молиться за зараженного коронавирусом действующего президента США Дональда Трампа и его жену Меланию Трамп.