"Ждем тесного сотрудничества": В ТКГ отреагировали на начало председательства Швеции в ОБСЕ
Новая действующий председатель совершит свой первый визит именно в Украину
Украинская делегация в ТКГ по Донбассу ожидает сотрудничества со Швецией в рамках председательства страны в ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба делегации в Telegram.
Отмечается, что новая действующий председатель, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о поддержке работы Нормандского формата и Трехсторонней контрактной группы для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
При этом в ТКГ рассказали, что первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украине и уже в этом месяце. "Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующему председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 1 января, Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сообщалось, что на этот год, по ротационному принципу, председателем ОБСЕ стала руководитель Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.