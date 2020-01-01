"Ждем тесного сотрудничества": В ТКГ отреагировали на начало председательства Швеции в ОБСЕ

Новая действующий председатель ОБСЕ Анн Линде Фото из открытых источников

Новая действующий председатель совершит свой первый визит именно в Украину

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу ожидает сотрудничества со Швецией в рамках председательства страны в ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба делегации в Telegram.

Отмечается, что новая действующий председатель, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, уже заявила о поддержке работы Нормандского формата и Трехсторонней контрактной группы для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом в ТКГ рассказали, что первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украине и уже в этом месяце. "Рассчитываем, что этот визит будет важным случаем действующему председателю ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 1 января, Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сообщалось, что на этот год, по ротационному принципу, председателем ОБСЕ стала руководитель Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде.