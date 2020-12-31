Ждем рок-н-ролла: Кулеба рассказал об ожиданиях сотрудничества Украины и США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

По словам министра, главными будут три направления

Украина ожидает плодотворных отношений с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена, приоритетными станут три направления. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ТСН".

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавить еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - отметил он.

При этом глава МИД добавил, что еще одним приоритетом может стать экономическое направление. В частности, украинское правительство хотело бы расширить инвестиции в Украину и торговать на мировых рынках.

По словам чиновника, восстановление должности спецпредставителя Государственного департамента США по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, имело бы положительный результат и удовлетворило бы правительство Украины. Но он добавляет, что есть куда двигаться дальше.

"Опыт наличия этой должности положительный, мы были бы довольны, если бы она была восстановлена. ... Но очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель, а чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе — везде были сторонники Украины, которые бы помогали нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет — это уже второстепенный вопрос", - заверил Кулеба.

Напомним, что 3 ноября состоялись выборы президента Соединенных Штатов Америки. Победу в них одержал американский политик Джо Байден. Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей. Он утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды. Впрочем, все же 20 января 2021 года в США состоится инаугурация новоизбранного президента.