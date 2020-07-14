Жарких: Не только Украина может выйти из Минских переговоров

Денис Жарких Фото из открытых источников

Не только Украина может выйти из Минских переговоров. Об этом заявил психолог, публицист и телеведущий Денис Жарких в Facebook комментируя заявление о том, что в России обвинили Украину в шантаже Германии и Франции выходом из Минских соглашений.

Далее подаем тест заявления дословно:

Кому больше всего мир нужен? Ведь не только Украина может выйти из переговоров, что тогда?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование России активизировать выполнение Минских соглашений. Он подтвердил, что ультиматума не было, но выполнять "Минск-2" Киев отказывается.

"Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными", — заявил он.

Кроме того, Кулеба добавил, что украинские власти "уважают" взятые на себя международные обязательства, но никто не будет "указывать" Украине. Министр добавил, что выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня на территории Донбасса. Он призвал Россию занять "конструктивную и ответственную позицию" в этом вопросе.

"Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую", — заявил министр.

Украина шантажирует Германию и Францию

Как отметил политолог Максим Жаров, Украина продолжает шантажировать Россию, Германию и Францию своим выходом из Минских соглашений. Цель, которую преследуют киевские власти, достаточно очевидна — скорейшее проведение саммита "нормандской четверки", на котором президент Украины Владимир Зеленский, атакуемый сейчас внутри страны со всех сторон, должен получить от Германии и Франции внешнюю легитимность.

"Поэтому жесткая риторика главы украинского МИД по поводу России и Минских соглашений должна вынудить Германию и Францию пойти на созыв экстренного саммита даже в том случае, если решения предыдущего такого саммита Украина не выполнила. Впрочем, не думаю, что Германия и Франция поддадутся на такой шантаж Киева, их сейчас куда больше Украины волнуют внутренние дела в ЕС", — заключил Максим Жаров.

Европа боится большой войны

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Киев трактует Минские соглашения не с точки зрения буквы, а с точки зрения духа, царящего в постмайданной Украине. Это дух русофобии и узколобого национализма, который никуда не развеялся с приходом к власти Зеленского.

"Изначальная миротворческая риторика Зеленского под шепот американских кураторов — "соросят" быстро эволюционировала в тотальное игнорирование положений "Минска". И теперь он прямо отказывается от обязательств перед Берлином и Парижем, апеллируя к тому, что предатель Петр Порошенко якобы подписался под пораженческим для Украины документом. Следовательно, его необходимо, как минимум, пересмотреть, а лучше вообще аннулировать. Однако для руководства Германии и Франции — минский процесс имеет важное внешнеполитическое значение для сохранения лидерства в Европе", — пояснил Иван Скориков.

Эксперт напомнил, что в свое время канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и бывшему президенту Франции Франсуа Олланду прочили Нобелевскую премию в случае быстрого решения вопроса в Донбассе. Новый президент Франции Эммануэль Макрон также активно ввязался в процесс, вероятно, рассчитывая на сговорчивость и адекватность нового президента Украины.

"Так что недавний "российский ультиматум" по изменениям в Конституцию Украины был вброшен в немецкую прессу не случайно, а вслед за ним уже открыто и громко прозвучал призыв французского посла к Киеву начать осенью реализацию политической части соглашений. Лидеры Европы узрели в российских поправках в Конституцию волю Кремля к дальнейшему укреплению суверенитета, политической субъектизации русского народа и поддержки соотечественников. Поэтому они начали откровенно принуждать Киев к конкретным реальным действиям, прописанным в четкой последовательности в минском протоколе", — пояснил Иван Скориков.

США не отдадут Украину

По мнению эксперта, ЕС боится большой войны в Европе, которая может начаться из-за капризной украинской позиции по срыву соглашений. Но погоду в Киеве сейчас делает Вашингтон, которому не нужен мир в Донбассе. Штатам нужно вечное напряжение у границ России и контроль над европейскими сателлитами.

"Берлин и Париж, по мнению Штатов, лезут на чужую поляну. После "Укргейта" Украина стала политическим факторов внутриамериканской избирательной кампании. Никому в США сейчас невыгодно уступить контроль над Киевом Германии или Франции. Поэтому у Зеленского все настойчивее кричат о желании сорвать "российско-европейский" Минск и заменить его на какой-нибудь новый "американский" формат. Это только отдаляет от Украины активно паспортизирующийся российским гражданством Донбасс", — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.