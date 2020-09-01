"Зеленые кнопочки" разбежались по залу и не знают, что делают, а в стране – катастрофа, – Рабинович

Вадим Рабинович 112.ua

Нардеп предостерег – над страной введен тотальный контроль

Депутаты от монобольшинства, которых президент назвал "зелеными кнопочками", разбежались по залу и не знают, что делать, а в стране происходит катастрофа.

Об этом во время брифинга у стен Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Победить эту тупую "монобильшисть" практически невозможно. Они все ржут, как козлики, прыгают. Мне потрясающе понравилось, вчера Зеленский назвал их "зеленими кнопочками". Вот эти "кнопочки" разбежались по залу, они не знают, що роблять, а со страной вы видите, что происходит. Катастрофа, которую они проголосовали на внеочередной сессии, я думаю, что страна ее недопонимает. То есть это введение полного тотального контроля над страной. Это мы с вами, как, не знаю, как отпущенные из дурдома люди, которые ходят, гуляют, но за ними санитары ходят. Вот так за нами ходят инвестняни всякие. мы не имеем права в своей стране больше ничего без разрешения иностранных государств или монополий. Это какое-то... Не знаю, такого не было в истории мира, но видите - "таке є", – заявил Вадим Рабинович.

Напомним, ранее Вадим Рабинович заявлял, что цена на газ для населения завышена минимум в три раза.