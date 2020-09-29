"Зеленые" голосуют за запрет русского языка, а сами на нем общаются! - Рабинович

Вадим Рабинович

По словам нардепа, вся Рада говорит на русском языке

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович считает, что депутаты из "Слуги народа", которые голосуют за запрет русского языка являются "языковыми террористами". Соответствующее заявление он сделал на ток-шоу "18" на телеканале ZIK.

В частности, у народного избранника спросили, каковы перспективы того, что в Украине гражданам позволят выбирать язык обучения в школах и университетах.

"Отвечу вам так – в нашей стране ничего не известно. Если у нас "зеленые", которые пришли к власти с Зеленским, голосуют за запрет русского языка, сами разговаривая на русском языке, общаясь на нем и даже переписываясь с проститутками – и то они переписываются, если вы обратили внимание, на русском языке, поэтому как они при этом всем остальным запрещают? Как я могу прогнозировать эту шизофрению? Никак. Я считаю. Что право говорить на языке является неотъемлемой частью любого человека. Тот язык, на котором с тобой мама разговаривала, то твой родной язык. Если тебе запрещают на нем разговаривать, значит, люди, которые это делают, они, по крайней мере, являются террористами такими, языковыми", - сказал Рабинович.

По его словам, он с огромным уважением относится к украинскому языку, но твёрдо уверен, что его политсила сможет вернуть русский язык "на улицы".

"Мы все равно вернем русский язык на наши улицы, и ничего здесь плохого нет. Я с огромным уважением отношусь к украинскому языку. Я считаю. Что мы должны его учить. Наши дети должны его знать. Но люди, которые говорили на русском языке – вы не имеете права лишать их этого, просто не имеете, потому что не ваша мама с вами разговаривала. И мне, например, никто не запретит, но самое парадоксальное, что вся власть разговаривает на русском языке, президент разговаривает на русском языке, весь парламент разговаривает на русском языке. Как только включается экран, они начинают вышиванки на себя натягивать по самое не могу", - добавил Рабинович.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии и не будет больше менять закон "Об образовании" по требованию других стран. Также он добавил, что переход на новую систему образования для школ с языком преподавания национальных меньшинств перенесен на 2023 год.