Зеленскому следует публично уволить тех лиц, которые дают ему неправильные советы, – Паламар

Глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар agroportal.ua

Общество не соглашается с тем курсом, которым Зеленский ведет страну

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо публично уволить тех лиц, которые дают ему неправильные советы.

Такое мнение в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK выразила общественный деятель, председатель общественной организации "Народный союз" Ирина Паламар.

Гостья ток-шоу обратила внимание на то, что решение президента Украины Владимира Зеленского об отмене уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии фактически совпало с жутким ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья. Паламар считает, что президенту необходимо отозвать людей, которые дают ему такие нелепые советы.

"После этого случая президенту необходимо отозвать тех людей, которые давали ему советы. Вызвать и даже публично уволить", – подчеркнула Паламар.

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Кроме этого, считает общественный деятель, Зеленскому необходимо отозвать людей, которые дают ему непонятные и нелепые советы в вопросах образования, реформы медицины, а также земельной реформе.

"Он должен спрашивать у этих людей, ибо общество вовсе не согласно с тем курсом, которым он сейчас ведет страну", – подчеркнула гостья ток-шоу.

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Напомним, 12 июля в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который вызвал смертельную аварию, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

Накануне, 13 июля, Офис генерального прокурора объявил ему подозрение.

Добавим, что 3 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ужесточает наказание за вождение в нетрезвом состоянии, однако отменяет уголовную ответственность за такие действия, которая должна была вступить в силу с 1 июля.