Зеленскому следует наконец понять, что он не актер, а арбитр, который должен следить за выполнением Конституции: Кузьмин о ситуации вокруг КСУ

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В Конституции Украины нет пункта об увольнении судей КСУ на основании того, что президенту просто захотелось

Президенту Владимиру Зеленскому уже пора понять, что он не актер "95 квартала", не руководитель студии и не продюсер, а президент страны, гарант Конституции, задача которого – быть арбитром, который следит за исполнением Основного закона.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Комментируя законопроект об отставке судей Конституционного суда Украины, поданный в Верховную Раду Украины президентом, Ренат Кузьмин подчеркнул: было бы хорошо, если бы каждый в Украине занимался своим делом, в том числе и Владимир Зеленский, который является гарантом Конституции, и своей должностью должен гарантировать соблюдение Основного закона.

Кроме этого парламентарий отметил, что в Конституции четко определен особый порядок увольнения и назначения судей КСУ. Зато в Конституции нет пункта об увольнении КСУ на основании того, что президенту просто захотелось.

Также, по словам Рената Кузьмина, нет у президента полномочий разогнать парламент лишь из-за того, что так эму захотелось.

"И если парламент откажется голосовать за президентский законопроект, это не является основанием для роспуска парламента. И президенту уже пора понять, что он не актер "95 квартала", не руководитель студии, не продюсер на "1+1" или на "Интере", он президент страны, высшее должностное лицо страны, гарант Конституции! Его задача – быть арбитром, судьей, я бы сказал, он как арбитр должен следить за выполнением Конституции, следить за слаженной работой государственных механизмов и вмешиваться своей властью для того, чтобы пресечь возможные нарушения Конституции", – подчеркнул Кузьмин.

По убеждению политика, так называемой реформой Конституционного суда Зеленский хочет уволить неугодных ему судей и назначить своих лояльных, которые будут выполнять все команды и просьбы президента.

"Это преступление, за которое рано или поздно может наступить уголовная ответственность", – добавил Кузьмин.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.