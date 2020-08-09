Зеленскому придется реагировать на дело против Коломойского в США, – политолог

Олигарх Игорь Коломойский Фото из открытых источников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется отреагировать на расследование ФБР против олигарха Игоря Коломойского. Об этом в эфире "Прямого" сообщил политолог Дмитрий Левусь.

"В окружении президента выбранная стратегия ничего не говорить о деле Коломойского в США. Поскольку нынешнее дело гражданское и забывают, что есть представление от "Приватбанка". Я думаю, что эта тактика ошибочна. Потому что все равно придется говорить тогда, когда эти дела станут уголовными", - сказал он.

Отметим, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил, что против украинского олигарха Игоря Коломойского в США могут применить известный закон RICO, который затронет огромное количество людей, которые когда-либо были связаны с украинским бизнесменом.

Напомним, в начале августа ФБР провело обыск в офисе риэлторской компании Optima, которая находится в сфере влияния одиозного олигарха из Днепра Игоря Коломойского. К слову, именно эту компанию и подозревают в причастности к отмыванию выведенных денег с "Приватбанка".



После чего Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которым он некогда владел", и в их отмывании в США.

Однако, сам олигарх отвергает обвинения Минюста. По его словам, все инвестиции были сделаны из собственных средств.