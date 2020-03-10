Зеленский: Земельная и медицинская реформы будут завершены

Глава государства также считает целесообразным восстановить Министерство аграрной политики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа, а также реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

" Земельная реформа – это реформа и Президента, и правительства – мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта о рынке земель сельскохозяйственного назначения. – ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении – первый этап земельной реформы. После этого нужно принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Кроме этого, Зеленский отметил целесообразность восстановления Министерства аграрной политики, ведь для реализации реформы "нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция".

В то же время президент добавил, что доволен первым этапом медицинской реформы, что позволило повысить заработные платы семейных врачей и улучшить материально-техническое состояние медучреждений. Несмотря на это, Зеленский добавил, что сопротивление реализации этой реформы "связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут".

По словам главы государства, сейчас одним из важных инструментов является улучшение коммуникации правительства и общества.