Зеленский заявил о необходимости дальнейшего реформирования Нацполиции

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Глава государства подчеркнул, что орган требует формирования уважения и доверия людей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на укрепление правоохранительных функций, Национальная полиция и в дальнейшем нуждается в реформировании. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, 4 июля, глава государства поздравил сотрудников и ветеранов Национальной полиции Украины с профессиональным праздником. В частности, президент отметил профессиональных успехи правоохранителей, однако добавил, что орган и в дальнейшем нужно совершенствовать.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира", – отметил президент.

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В частности, Зеленский добавил, что правоохранительный орган нуждается в совершенствование механизмов деятельности и формирование уважения и доверия человека и гражданина.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о провале реформы украинской полиции и обвинил в этом Хатию Деканоидзе, которая возглавляла Национальную полицию в 2015-2016 годах.