Зеленский заявил, что в Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Глава государства заверил, что в целом вопрос "смотрящих" не существует в Офисе президента

В четверг, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами Украины. Об этом глава государства сообщил во время совместного брифинга с руководством фракции "Слуга Народа" и победительницей праймериз кандидатов для участия в выборах городского главы Киева Ириной Верещук.

Так, отвечая на вопросы журналистов, глава государства заявил, что не знает, кто такой "господин Комарницкий". Кроме этого, Владимир Зеленский заверил, что "смотрящих" от Офиса президента по Киеву нет и не может быть.

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"Если я не знаю, то он не может быть "смотрящим" от Офиса. Во-вторых, "смотрящих" от Офиса по Киеву нет. "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет. Вопрос в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе и для меня лично", — ответил глава государства.

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Напомним, 16 июля стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук с большим отрывом победила в праймериз от монобольшинства для участия в выборах киевского городского главы.

Заметим, кроме Ирины, в праймериз приняли участие еще четыре кандидата: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин.