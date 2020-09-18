Зеленский намекнул, что Порошенко считает себя монархом Украины и он не может "забирать" безвиз

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что не комментирует заявления украинских политиков относительно того, что не касается их полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Петр Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Ивано-Франковской области, которую транслировал телеканал ZIK.

"Я не комментирую заявления украинских политиков относительно того, что не касается их полномочий. То есть они не могут нам ни предоставлять, ни забирать безвиз.

Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает себя монархом Украины, хозяином Украины. Хотя, у этого человека было 5 лет, чтобы отстроить страну и показать, что он может сделать для своего народа.

Я на всю эту информацию не обращаю внимания. У нас есть нормальная коммуникация с западными нашими партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Я читал внимательно, то что заявили западные партнеры, то что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала, чтобы комиссия работала прозрачно и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью их поддерживаю, полностью разделяю их мнения", - отметил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не беспокоят ли его заявления политиков, которые волнуются, что у Украины могут отобрать безвиз из-за сомнительной комиссии, которая будет выбирать главу САП.

Напомним, вчера, 17 сентября, Верховная Рада Украины избрала комиссию в составе семерых представителей, которая будет избирать будущего руководителя Специализированной антимонопольной прокуратуры.

После чего, США и Европейский Союз отреагировали на решение Верховной Рады и призвали обеспечить прозрачный процесс отбора руководителей. В частности, там заявили, что непрозрачный конкурс на должность главы САП может стоить Украине безвиза и финансовой поддержки.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит никакой проблемы в проведении честного отбора на должность руководителя САП, на котором подчеркивают ЕС и США в своих заявлениях.