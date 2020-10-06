Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом"

Владимир Зеленский Офис президента

В то же время президент отметил, что "минский формат" помогает Украине сохранить диалог, который может привести к возвращению территориальной ценности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью недоволен "минским форматом", однако Украина продолжит работать в его рамках, чтобы сохранить диалог. Об этом глава государства сообщил в интервью Politico.

По словам Зеленского, вопрос "нормандского формата" решается технически в минском процессе в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата. Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - отметил Зеленский.

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Глава государства также пояснил, что это единственный формат, который предусматривает влияние на изменение Конституции Украины извне.

Напомним, недавно глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук отмечал, что выполнение Минских договоренностей пока невозможно из-за разных позиций Украины и Российской Федерации о проведении выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса.