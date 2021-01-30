Зеленский заявил, что "немного зол" на Трампа

Владимир Зеленский РБК-Украина

Президент пообщался с журналистом американского телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на бывшего главу США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Во время интервью журналист задал Зеленскому вопрос, злится ли он хотя бы немного на Трампа. "Я вижу, вы злитесь на президента Трампа. Может быть, немного?",- спросил интервьюер. На это глава Украины ответил: "Немного".

Отмечается, что полная версия разговора будет обнародована завтра, 31 января.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Напомним, в 2019 году в США была запущена процедура импичмента Дональда Трампа. Это произошло на почве утверждений о том, что тогдашний президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе Штатов переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына экс-вицепрезидента, а ныне – президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

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В октябре 2020 года Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах – Джо Байден или Дональд Трамп, Украина надеется на поддержку США. Тогда Зеленский выразил убеждение, что Штаты поддержат Украину независимо от результатов выборов.