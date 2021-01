Зеленский заявил, что "немного зол" на Трампа

Президент пообщался с журналистом американского телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на бывшего главу США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Во время интервью журналист задал Зеленскому вопрос, злится ли он хотя бы немного на Трампа. "Я вижу, вы злитесь на президента Трампа. Может быть, немного?",- спросил интервьюер. На это глава Украины ответил: "Немного".

Отмечается, что полная версия разговора будет обнародована завтра, 31 января.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H