Зеленский заявил, что Байден может усилить переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Глава государства надеется на поддержку США в процессе реинтеграции восточных областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Джо Байден мог бы усилить переговоры по Донбассу, если бы США участвовали в нормандском формате. Об этом глава государства сообщил в интервью The New York Times, опубликованном на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, США могут значительно повлиять на прогресс с переговорами, ведь эта страна - "гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить финал войны на Донбассе".

Кроме этого, президент надеется на помощь США в процессе большой реинтеграции Донецкой и Луганской областей. В частности, из-за сильных компаний, технологий, безопасности и денег.

"А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки", - пояснил Зеленский.

Политик также добавил, что США могут помочь Украине в вопросе деоккупации Крыма.

"Сейчас мы создаем Крымскую платформу и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", - сказал Зеленский.

Напомним, недавно Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Позже соответствующий законопроект одобрил Сенат Соединенных Штатов.