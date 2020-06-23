Зеленский заверил, что держит на контроле ситуацию с непогодой в западных областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент поставил задачу перед Кабмином отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, где бушует непогода. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что поставил задачу перед Кабмином отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз. При этом он подчеркнул, что каждый день заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

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Напомним, ранее премьер-министра Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать комплекс неотложных мер для ликвидации последствий непогоды в западных регионах Украины.