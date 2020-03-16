Зеленский просит Кабмин запретить собираться в группы более 10 человек: Включая церкви
Глава государства призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от служб на время действия карантина
Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Кабинету министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Об этом он заявил во время официального обращения относительно противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба ОП.
Кроме этого, глава государства призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от служб на время действия карантина.
"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - отметил Зеленский.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерло 6513 пациентов.
В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.