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Зеленский просит Кабмин запретить собираться в группы более 10 человек: Включая церкви

Владимир Зеленский из открытых источников

Глава государства призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от служб на время действия карантина

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал Кабинету министров запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Об этом он заявил во время официального обращения относительно противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба ОП.

Кроме этого, глава государства призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от служб на время действия карантина.

"Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни", - отметил Зеленский.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерло 6513 пациентов.

В Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

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