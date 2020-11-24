Зеленский записал видео о "счастье в 2020 году"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Глава государства поделился достижениями власти за год

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором рассказал о понятии "счастье" в 2020 году и анонсировал законопроекты для поддержки бизнеса на карантине. Видеозапись глава государства обнародовал в Facebook.

В частности, в своем видеоблоге Зеленский рассказал, что счастлив вернуться к работе в обычном режиме, и присоединиться к команде из 287 тысяч граждан, которые выздоровели от COVID-19.

"Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: "РНК возбудителя не выявлено". Простым языком это означает, что мой тест на COVID-19 отрицательный. Всем спасибо за поддержку", - отметил Зеленский.

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Кроме этого, президент заявил, что хочет рассказать о достижениях и победах Украины за 2020 год "пока новостники молчат о хорошем".

По словам Зеленского, пока Украина переживала первый "карантин выходного дня", власть проводила "брейнсторминг выходного дня" и подготовила шаги для спасения предпринимателей. В частности, президент заверил, что в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер для экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Напомним, недавно Владимир Зеленский анонсировал выплаты в размере 8 тысяч гривен гражданам, пострадавших от усиления карантина. Такую компенсацию планируют выплатить как предпринимателям, так и наемным работникам.