Зеленский вывел Смелянского из наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Игорь Смелянский Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Указ вступил в силу 6 октября

Президент Владимир Зеленский вывел из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Указ №424/2020 обнародовал Офис президента.

"Согласно статье 5 Закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю: На частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 7 октября 2019 года № 734 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" (с изменениями, внесенными Указами от 11 октября 2019 года № 747, от 25 января 2020 года № 23 и от 19 июня 2020 года № 242) прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" И. Смелянского", - сказано в указе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса, а взамен назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора "Укроборонпрома".