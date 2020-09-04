Зеленский выступит на Генассамблее ООН 23 сентября, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Выступление запланировано в формате онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в онлайн-режиме выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает Укринформ.

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, сейчас ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября", - отметила Мендель.

Новости по теме: В ООН назвали распространенные нарушения прав человека на Донбассе и в Крыму

Она также уточнила, что выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября. Известно, что оно состоится во второй половине дня.

Как отмечается, график мероприятий высокого уровня новой сессии Генассамблеи в Нью-Йорке предполагает, что 15 сентября состоится официальное открытие 75-й сессии Генассамблеи, 21 сентября – торжественное празднование 75-й годовщины создания ООН, 22 сентября – начале общих прений.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 371/2020 по созданию благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в Украине.