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Зеленский выступит на Генассамблее ООН 23 сентября, - Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Выступление запланировано в формате онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в онлайн-режиме выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает Укринформ

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, сейчас ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября", - отметила Мендель.

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Она также уточнила, что выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября. Известно, что оно состоится во второй половине дня.

Как отмечается, график мероприятий высокого уровня новой сессии Генассамблеи в Нью-Йорке предполагает, что 15 сентября состоится официальное открытие 75-й сессии Генассамблеи, 21 сентября – торжественное празднование 75-й годовщины создания ООН, 22 сентября – начале общих прений.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 371/2020 по созданию благоприятных условий для развития ИТ-индустрии в Украине

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