Зеленский выступил за пожизненное заключение для водителей за пьяные ДТП

Владимир Зеленский РБК-Украина

Президент требует четкой логистики конкретных и жестких действий для улучшения ситуации с безопасностью на дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом министров подчеркнул необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в пьяном виде, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению главы государства, поскольку существующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль пьяными, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более строгая уголовная ответственность.

"Если вождение навеселе повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", – заявил Владимир Зеленский.

Президент также обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

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Напомним, накануне на Столичном шоссе в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, одним из которых управлял пьяный водитель, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.