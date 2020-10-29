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Зеленский выразил соболезнования Франции по поводу нападения на людей в Ницце

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент выразил солидарность народу Франции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Франции в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате чего погибли три человека. Об этом он сообщил в Twiiter.

"Ужасные новости из Ниццы: варварское нападение в базилике Нотр-Дам унесло жизни 3 человек. Выражаю искренние соболезнования от имени украинского народа. Украина вместе с Францией против террора", - написал Зеленский.

 

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Напомним, ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека, а еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что нападавший получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Позже во Франции совершили еще один нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

Впоследствии во французском Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.

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