Зеленский выразил соболезнования Франции по поводу нападения на людей в Ницце

Президент выразил солидарность народу Франции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Франции в связи с нападением в церкви Нотр-Дам в Ницце, в результате чего погибли три человека. Об этом он сообщил в Twiiter.

"Ужасные новости из Ниццы: варварское нападение в базилике Нотр-Дам унесло жизни 3 человек. Выражаю искренние соболезнования от имени украинского народа. Украина вместе с Францией против террора", - написал Зеленский.

Terrible news from Nice: a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica took lives of 3 people. Sending deepest condolences from the Ukrainian people. #Ukraine stands with #France against terror.