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Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Безвиз вводится с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвиз для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью. Об этом свидетельствует соответствующий указ на сайте Офиса президента.

По информации ОП, указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Так, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китая, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится безвизовый режим для граждан ряда стран. Отмечается, что с 1 августа 2020 года в Украину без получения визы могут въехать граждане Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевство Саудовская Аравия. Однако, срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

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