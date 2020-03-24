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Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО

Ирина Венедиктова из открытых источников

Указ вступил в действия с 24 марта

Президент Украины Владимир Зеленский ввел Генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОП. 

"Согласно части четвертой статьи 107 КУ постановляю: на частичную смену статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну — Генерального прокурора", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу с 24 марта 2020 года. 

Напомним, недавно Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ о назначении Сергея Юлдашева прокурором Киева. Однако, Юлдашев намерен обжаловать это решение.

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