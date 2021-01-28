Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях

Контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 года № 564-27т", - говорится в сообщении.

Санкционный список в ОП не опубликовали. Одно из решений СНБО-засекречено.

В решении СНБО отмечается, в частности, что Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) содобрила резолюцию о подтверждении полномочий делегации России и не ввела против нее ограничения из-за действий, противоречащих принципам Совета Европы.