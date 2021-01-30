Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в атомной энергетике

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Решение предусматривает ряд поручений правительству

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", согласно которому предусматривается ряд поручений Кабинету министров. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что теперь Кабмин должен в течение месяца внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о механизмах обеспечения регулировочными мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, которые производят электрическую энергию из возобновляемых источников.

Также до 1 июля должен быть представлен законопроект об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами. Кроме того, должно предусматриваться установление и определение особого статуса зоны специального промышленного использования на территории Зоны отчуждения.

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В то же время правительство должно осуществлять сопровождение в парламенте проекта закона об Уставе охраны Национальной гвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, а также ряда документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

Решением СНБО поручено и принятие мер по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

А для стабилизации работы рынка электрической энергии до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных регионах, которая возникла из-за ухудшения погодных условий и снегопада. Глава государства поручил модернизировать старые электросети.