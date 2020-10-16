Зеленский встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой на встрече со Вселенским патриархом Варфоломеем Офис президента Украины

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена, во время рабочей поездки в Турцию, встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Президент поблагодарил патриарха Варфоломея за безоговорочную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина – теплая и приветливая. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины", – сказал Зеленский.

В свою очередь патриарх отметил, что хотел бы посетить Украину на 30-ю годовщину независимости, когда эпидемическая ситуация стабилизируется.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе.

"Хоть сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное – о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России – очень хочется, чтобы они вернулись домой", – добавил Зеленский.

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Турецкую Республику. Отмечается, что глава государства проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.