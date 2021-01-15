Зеленский во время разговора с Меркель отметил отсутствие прогресса по Донбассу

Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

Украина и Германия ожидают следующих консультаций советников лидеров "нормандской четверки", которые запланированы на 22 января

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Зеленский отметил отсутствие прогресса в процессе мирного урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы государства, режим прекращения огня на Донбассе "в целом соблюдается, хотя и со сложностями". Зеленский также сообщил о гибели украинского военного на этой неделе и ранении накануне разговора.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме перемирия, практически отсутствует прогресс по другим аспектам мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности парижского саммита "нормандской четверки".

Стороны сочли конструктивными недавние переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

"Украина и Германия ожидают следующие консультации 22 января", - добавили в ОП.

Ранее сообщалось, что следующая встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 22 января. Также стороны подбили итоги встречи, которая состоялась 12 января. Отмечается, что она длилась более 6 часов, стороны обсудили реализацию решений парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России.