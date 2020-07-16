Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру на пост главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Также поступил положительный ответ от профильного комитета

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о назначении Кирилла Шевченко председателем Национального банка. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

"Согласно пункту 18 части первой статьи 85 Конституции Украины вношу представление о назначении К. Шевченко на должность Председателя Национального банка Украины. Объявлять это представление уполномочивается Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Г. Стефанчук", - говорится в представлении президента.

Кроме этого, инициатива президента уже получила положительный ответ от Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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"Комитет согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и части второй статьи 207 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении Шевченко Кирилла Евгеньевича на должность Председателя Национального банка Украины", - указано в заключении профильного комитета.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка Украины.