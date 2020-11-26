Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Законопроект появился в парламенте сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом говорится на сайте парламента.

Сейчас известно, что соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня, 26 ноября. Однако текста этого документа на сайте Рады пока нет.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. По его словам, деньги получат и уволенные наемные работники.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о продлении выплат на детей ФЛП, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина. Выплаты будут предоставлять на детей в возрасте до 10 лет.