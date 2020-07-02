Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы НБУ Смолия

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

На данный момент текст постановления отсутствует

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Постановление под номером №3772 внесено в Раду сегодня, 2 июля. На данный момент его текст отсутствует.

На сайте отмечается, что последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

Также на эту новость отреагировали послы стран-членов "Большой семерки" (G7), назвав независимость Нацбанка фундаментальным достижением Украины, и предостерегли власть от "подрыва" этой институции.