Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

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Законопроект должен способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Как отмечается, законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий. Это означает, что театральные спектакли, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступнее как для производителей, так и для конечного потребителя.



Проект закона предусматривает:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготная ставка НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурно-художественных мероприятий;

снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 до 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продление до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов.

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Напомним, на днях Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19".