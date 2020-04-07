Зеленский внес изменения в состав СНБО, - указ

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Зеленский вывел из состава СНБО Игоря Уманского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра финансов Сергея Марченко и утвердил в его составе главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Об этом говорится в указе президента Украины №133/2020 от 7 апреля 2020 года.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - Министра финансов Украины. Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака Борисовича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Также Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины министра финансов Украины Игоря Уманского.

В частности, этот закон вступает в силу со дня его опубликования, 7 апреля.

Напомним, 28 марта президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба, главнокомандующим Вооруженных сил Украины.