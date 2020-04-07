live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский внес изменения в состав СНБО, - указ

Владимир Зеленский Офис президента

Зеленский вывел из состава СНБО Игоря Уманского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра финансов Сергея Марченко и утвердил в его составе главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Об этом говорится в указе президента Украины №133/2020 от 7 апреля 2020 года. 

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Марченко Сергея Михайловича - Министра финансов Украины. Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Хомчака Борисовича - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа. 

Также Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины министра финансов Украины Игоря Уманского.

В частности, этот закон вступает в силу со дня его опубликования, 7 апреля. 

Напомним, 28 марта президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба, главнокомандующим Вооруженных сил Украины. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пальчевский: Ежедневно в Великобритании делают 100 тысяч тестов на коронавирус, а в Украине – 1,5 тысячи за весь период Андрей Пальчевский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео Получили 13 положительных результатов: Пальчевский назвал должности первых лиц государства, которые проходили тест на коронавирус Должностным лицам грозит 15 лет тюрьмы: Пальчевский рассказал, как проходили обыски в лаборатории "ЕВРОЛАБ"
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Усиление ограничительных мер. Состояние экономики | Ток-шоу
Жесткий карантин в стране. Что будет с экономикой? | Детали дня с Юлией Литвиненко | 06.04.20
Михаил Добкин | Условия жесткого ограничения в стране| Ток-шоу
Олег Ляшко | Усиление ограничительных мер. Состояние экономики и энергетики | Ток-шоу
Языковой вопрос. Бесплатный карантин | Ток-шоу