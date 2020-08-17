Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда четыре новых лица. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента.

В частности, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Вместе с тем, из состава СНБО выведен экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и экс-глава НБУ Яков Смолий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.