Зеленский внес изменения в состав СНБО

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта

Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта.

Так, президент ввел в состав СНБО вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.