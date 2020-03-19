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Зеленский внес изменения в состав СНБО

president.gov.ua

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта

Президент Украины Владимир Зеленский частично изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 19 марта.

Так, президент ввел в состав СНБО вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

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