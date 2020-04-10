Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в ВСУ

Президент Владимир Зеленский EPA-EFE

Одним из нововведений является то, что в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут давать отпуск по семейным обстоятельствам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, теперь для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или объявления демобилизации сроком на шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продолжена по новому контракту на шесть месяцев или на сроки, определенные частью четвертой статьи 23 закона Украины "О воинской повинности и военной службе".

При этом решение о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается президентом Украины.

В случае окончания особого периода или объявления демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

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Кроме этого, военнослужащие, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанны военно­-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и по потребности Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

К тому же, указом уточняется процедура оформления командировки военнослужащему, то есть разрешается в особый период во время действия военного положения предоставлять военнослужащим отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Напомним, ранее глава Минобороны Андрей Таран отменил приказ экс-главы Минобороны о реформе ВСУ.

Также отмечалось, что в ВСУ из-за COVID-19 на изоляцию отправили более сотни военнослужащих.