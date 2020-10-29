Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент вернул документ с указанием предложений

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №3014 "Об электронных коммуникациях". Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, глава государства не подписал законопроект и вернул его в парламент со своими предложениями. Замечания касаются урегулирования отдельных положений в соответствии с Конституцией, обеспечения защиты прав граждан и тому подобное.

В целом документом определяется полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций. В частности, законопроект устанавливает права, обязанности и основы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

В то же время главное юридическое управление Аппарата ВРУ называло часть норм законопроекта неконституционными. "Отдельные положения проекта противоречат Конституции Украины, не учитывают юридических позиций Конституционного Суда Украины и практику Европейского суда по правам человека, не согласуются с положениями действующего законодательства и не содержат достаточных и завершенных правовых механизмов реализации его положений", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада получила срочное заключение от Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по законопроекту о всеукраинском референдуме. Теперь парламентский комитет дорабатывает документ.