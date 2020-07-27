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Зеленский ветировал закон о создании резерва госслужащих

Президент хочет обеспечить независимость госработников высшей категории при смене власти

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о создании кандидатского резерва государственных служащих с собственными предложениями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей госслужбы, но считает необходимым прописать в законе соблюдение принципа стабильности в работе таких сотрудников. В частности, речь идет об обеспечении независимости госслужащих от изменений политического руководства государства и государственных органов.

Кроме того, президент хочет усилить состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Для этого он предлагает включить в ее состав представителей основных государственных институтов, способных профессионально предоставить оценку лицу, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А".

В частности, такое лицо должно иметь стратегическое видение, глубокое понимание стратегических национальных интересов, способность определять направления развития, осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем в соответствующей сфере и тому подобное.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, имеющий целью разрешить судьям не определять размер залога в процессах. На данный момент следственный судья или суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей обязан установить размер залога.

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