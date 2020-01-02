Зеленский в этом году собирается в азиатское турне, – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Причиной поездки называют экономические интересы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году может отправиться в азиатское турне. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник глава государства Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

Отмечается, что такая поездка планируется во втором полугодии, а основными направлениями станут Южная Корея, Вьетнам, Таиланд и Сингапур. По словам советника президента, именно в этих странах Украина имеет немало экономических интересов.

Также Жовква заявил о необходимости развития торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Речь идет о наращивании объемов экспорта украинской продукции, расширении номенклатуры товаров, а также укреплении позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, китайскую сторону хотят привлечь к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине.

В то же время для Украины должна открыться Индия, а продвигать украинские интересы планируют в государствах Персидского залива: ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

Новости по теме: Евросоюз заявил о победе в арбитраже с Украиной касательно экспорта леса-кругляка

Напомним, вчера, 1 января, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Документ предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары, кроме ювелирных изделий.