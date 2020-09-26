Зеленский в Донецкой области поел борща с солдатами и вручил им награды

Президент осмотрел условия проживания украинских военных на Донбассе

Владимир Зеленский в Донецкой области Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Донецкую область, где посетил базовый лагерь Главного управления разведки. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский ознакомился с условиями проживания украинских военных и осмотрел модули, в которых проживает личный состав. Также глава государства пообедал вместе с военнослужащими. В частности, президент попробовал борщ и рисовую кашу.

Кроме того, Зеленский вручил военным государственные награды. "Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", – сказал президент.

Напомним, сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. В Офисе президента заявили, что гарант должен провести совещание по ТКГ и посетить украинских военных на линии разграничения.

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Ранее сообщалось, что президент Украины со срочным визитом посетил Харьковскую область, где произошла трагедия самолета АН-26, во время которой погибло 26 человек. Отдельно, глава государства побывал в палате курсанта, выживший в катастрофе.