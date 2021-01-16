Зеленский в День защитников Донецкого аэропорта: Там снова поднимут сине-желтый флаг

Метеовышка стала символом обороны Донецкого аэропорта Sergei Loiko/Los Angeles Times

По словам президента, подвиг киборгов стал символом будущей победы

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память и поблагодарил украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, оборона аэропорта выглядела как чудо. "Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон. Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь - по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттеснит", – написал президент.

В то же время глава государства отметил отвагу украинских военнослужащих. "Бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Наши отважные ребята-военные, добровольцы, волонтеры-держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во вражеских СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят", – говорится в сообщении.

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При этом президент призвал помнить украинских героев. "За эту стойкость, бесстрашие и несокрушимость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Помним наших героев, живых и павших, и благодарим за их подвиг – за символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом снова взвился сине-желтый флаг Украины", - высказался Зеленский.

Справка

16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта, оборона которого длилась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, пока противник не уничтожил все строения, способные обеспечивать укрытие для украинских военных

Вообще защита аэропорта длилась 242 дня, во время чего 200 украинских военных погибли, а еще полтысячи получили ранения.

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Напомним, недавно в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, погибших в результате крушения самолета "МАУ" в Иране в прошлом году. Также стало известно, что в столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших.