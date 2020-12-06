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Зеленский в День Вооруженных сил посетил украинских военных на линии разграничения

Президенту подарили инсталляцию из осколков снарядов противника

Президент Украины Владимир Зеленский в День Вооруженных сил встретился с военнослужащими на линий разграничения в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы украинскими военными. Также он почтил погибших героев на символической аллее памяти, которую обустроили на месте их гибели.

Также Зеленский поздравил украинских защитников с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. "Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что бороните границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", – сказал глава государства.

Кроме того, президент поблагодарил семьи военнослужащих за то, что они дарят героям уверенность и тепло. "Хочу поблагодарить от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - высказался Зеленский.

В свою очередь, военные подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков артиллерийских снарядов противника.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил о получении украинскими военными примерно 300 квартир ко Дню Вооруженных сил Украины. По его словам, всего за год для более 600 украинских защитников вопрос собственного жилья был полностью решен.

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